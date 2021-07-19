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  4. Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki...

Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki...

Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkarttığı maskesini takarak alışverişine devam etti.

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