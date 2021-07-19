Anasayfa Video Galeriler Gündem Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... 19 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 17:40 Bursa'da bir kişi maskesiz girdiği markette uyarılınca çorabından çıkarttığı maskesini takarak alışverişine devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f58ed85939593b8668a547" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Elazığ'da orman yangını Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü Ümit Özdağ'dan Akbelen'de çam ormanlarının katledilmesine direnen köylülere destek Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu Bakan Varank: 'Uzay aracımızın tasarımına başladık' İstanbul'da restoran çalışanları denize giren vatandaşlara saldırdı