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  3. 17 Kasım 2020 14:25

Maskesiz yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti

Çorum'da polis ekiplerinin koronavirüs denetimi sırasında maske takmadığı gerekçesiyle para cezası uyguladığı Özgür D., "Adam mı öldürdüm?" dedi.

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Jigolo çetesinin yöntemi deşifre oldu
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Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası
Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası
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İstanbul'da Pompeo protestosu
İstanbul'da Pompeo protestosu
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Maskesiz yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti
Maskesiz yakalandı, savunması ''pes'' dedirtti
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Edirne'de ''Bulgar turist'' alarmı!
Edirne'de ''Bulgar turist'' alarmı!
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