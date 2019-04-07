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  3. 07 Nisan 2019 13:05

Maslak’taki feci kazanın zanlısı hakim karşısına çıktı

Maslak’ta makas atarak ilerlerken emniyet şeridindeki bir araca çarpan ve 1 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan sürücü, hakim karşısına çıktı. Sanık, olay günü alkollü olmadığını söyleyerek beraatını talep ederken, feci kazada hayatını kaybeden Muhammet Tansu Geyik’in ailesi ise sanığın tutuklanmasını istedi. TEM Otoyolu Okmeydanı Taksim bağlantı yolu girişi Hasdal mevkiinde 25 Ekim...

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