Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklifi ettiği o anları paylaştı

Masterchef ile tanınan ve değişimiyle gündeme gelen Barbaros Yoloğlu, sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaştı

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6410c1ed3700dd391b5ffc33" allowfullscreen></iframe>