Anasayfa Video Galeriler Gündem Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklifi ettiği o anları paylaştı Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklifi ettiği o anları paylaştı 14 Mart 2023 Salı Saat: 21:50 Güncelleme: 14 Mart 2023 Salı 21:50 Masterchef ile tanınan ve değişimiyle gündeme gelen Barbaros Yoloğlu, sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaştı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6410c1ed3700dd391b5ffc33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Resmen açıklandı; TOGG'un fiyatı belli oldu İstanbul'da korkutan yangın! Dumanlar pek çok ilçeden görülüyor Voleybol maçında tribünün korkulukları kırıldı Kripto para çetesi çökertildi! 14 milyon TL vurgun yapmışlar Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayırmıştı... Vahşetin cezası belli oldu İstanbul'da lisede taciz iddiası: ''2016 yılından beri taciz ediyor!'' İlk İş Yerim kuraları da başlıyor İstanbul'daki aşiret düğününde milyonlar havada uçuştu İstanbul'da ölümden kıl payı kurtuluş anı kamerada