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Masterchef Barbaros sevgilisine evlilik teklifi ettiği o anları paylaştı

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Masterchef ile tanınan ve değişimiyle gündeme gelen Barbaros Yoloğlu, sevgilisine evlilik teklifi ettiği anları paylaştı

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