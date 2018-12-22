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  3. 22 Aralık 2018 16:43

Masterchef Murat Acun'u böyle tehdit etti

Papağana işkence ettiği gerekçesiyle akıl hastanesine yatırılan Masterchef Murat'ın Acun Ilıcalı'yı tehdit ettiği video ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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