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  3. 20 Kasım 2019 10:05

MasterChef Murat geri döndü

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve papağana işkence ettiği görüntülerle uzun süre gündemden düşmeyen Murat Özdemir, uzun bir aradan sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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