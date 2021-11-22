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Masterchef Murat Özdemir Acun Ilıcalı'yı hedef aldı

Masterchef yarışmasıyla ismini duyuran ve skandallara imza atan Murat Özdemir sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

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