Anasayfa Video Galeriler Gündem Masterchef Murat Özdemir Acun Ilıcalı'yı hedef aldı Masterchef Murat Özdemir Acun Ilıcalı'yı hedef aldı 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 17:50 Masterchef yarışmasıyla ismini duyuran ve skandallara imza atan Murat Özdemir sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619bae4b97d0180dfc2e63a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu: İYİ Parti'den o iddialara yanıt Yüzde 95'i tamam! İki il arası mesafe 12 saatten 2 saate düşüyor Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! Erzurum'da korkutan deprem Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti