Anasayfa Video Galeriler Gündem MasterChef Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı MasterChef Türkiye yeni sezon fragmanı yayınlandı 15 Haziran 2021 Salı Saat: 10:10 TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonu için fragman yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c852661fb8192afb1ee993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da koronavirüs aşı kuyruğu... Sonu görünmedi Doktora silahlı saldırı! Bu görüntüler şoke etti ''Veyis Ateş, Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istemiş'' Erdoğan ''hamdolsun 24 Nisan gündeme gelmedi'' deyince... Hanefi Avcı: ''Her şey ortaya çıkacak'' Burası deniz değil, yolun tam ortası... Yüzerek kurtardı! Burcu Esmersoy bikinili dansı ile sosyal medyayı yıktı geçti Balkondan düşen Ukraynalı modelin son anları kamerada Türkiye'de örneği yok: Bu tuz doğal kaynaktan elde ediliyor