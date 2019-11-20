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  3. 20 Kasım 2019 09:05

MasterChef Türkiye'de eleme adayları belli oldu

MasterChef Türkiye'nin 50. son bölümünde dokunulmazlık ve eleme heyecanı yaşandı. Ankara'da bir AVM'de çekilen programa yoğun ilgi vardı.

Video Galeri
Patenci çocuğa dayak kamerada
Patenci çocuğa dayak kamerada
Video Galeri
Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı
Adana'da yürekleri yakan feryat: Annem olsa böyle olmazdı
Video Galeri
Otobüs şoförünün çocuğa dayağı kamerada
Otobüs şoförünün çocuğa dayağı kamerada
Video Galeri
Yolcu uçağında panik! Kabin dumanlar altında kaldı
Yolcu uçağında panik! Kabin dumanlar altında kaldı
Video Galeri
300 bin TL ödülle aranan teröristin yakalanma anı kamerada
300 bin TL ödülle aranan teröristin yakalanma anı kamerada
Video Galeri
Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak Şeyma Subaşı ve Büşra Nur Çalar yorumu
Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak Şeyma Subaşı ve Büşra Nur Çalar yorumu
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