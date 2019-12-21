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  3. 21 Aralık 2019 11:35

MasterChef'e Acun Ilıcalı damgasını vurdu

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'in son bölümünde Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye'nin jüri üyeleri, MasterChef yarışmacılarına karşı yarıştı.

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