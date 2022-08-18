Anasayfa Video Galeriler Gündem MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz yarışmacısı çıktı MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz yarışmacısı çıktı 18 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 14:40 TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de jürilik yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz programına katıldığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fe25311fd3547e736faa43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti Can çekişen Marmara Denizi'nden sevindiren görüntüler Damat balkondan girip dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı Canlı yayında indirim hesabı yapan sunucu olay oldu Gürcistan vatandaşları alışveriş için Türkiye'ye akın etti Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu