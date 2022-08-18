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  4. MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz yarışmacısı çıktı

MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya, Yemekteyiz yarışmacısı çıktı

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'de jürilik yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar önce Yemekteyiz programına katıldığı ortaya çıktı.

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