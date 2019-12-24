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  3. 24 Aralık 2019 09:45

MasterChef'te finale gider denilen isim eleme adayı oldu!

MasterChef yarışması final haftasında ilk eleme oyununda büyük heyecan yaşandı. Bu pazar büyük finalle veda edecek olan MasterChef'in final haftasında, 3 eleme adayından ilki belli oldu.

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