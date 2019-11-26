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  3. 26 Kasım 2019 09:10

MasterChef'te kaptanlık ve ödül oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümüne hem takımların kaptanlık yarışı hem de Master Class eğitimi için ödül oyunu damgasını vurdu.

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