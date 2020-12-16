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  3. 16 Aralık 2020 10:05

MasterChef’te Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi

MasterChef Türkiye’de Şef Mehmet Yalçınkaya ile Barbaros arasında gergin anlar yaşandı. Tatlısının olduğu buzdolabının kapağının açık olduğunu fark etmeyen Barbaros, şefi çileden çıkardı.

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