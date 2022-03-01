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Masumlar Apartmanı yeni bölümünde neler olacak ?

Her Salı TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Tansel Öngel gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle yine sevenlerini ekran başına kilitleyecek...

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