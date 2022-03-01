Anasayfa Video Galeriler Gündem Masumlar Apartmanı yeni bölümünde neler olacak ? Masumlar Apartmanı yeni bölümünde neler olacak ? 01 Mart 2022 Salı Saat: 15:40 Her Salı TRT1 ekranlarında yayınlanan, başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Tansel Öngel gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle yine sevenlerini ekran başına kilitleyecek... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621e143a48b1aa28ef4c8763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yine İstanbul, yine Esenyurt, yine bir taksici, yine tekme tokat saldırı! Ukrayna ordusu, Rus askerlerini rehin aldı İstanbul'da 3 terör örgütüne eş zamanlı operasyon Suriye değil burası Ukrayna! Rus güçleri bir kasabayı yerle bir etti Kaymakam bu videoyu paylaşıp uyardı: ''Gördüğünüz zaman zarar vermeyin'' Ukraynalı gelin, Ukrayna'da savaşın ortasında kaldı DEAŞ baskınında Özel Harekat açılmayan kapıyı zırhlı araç yıktı Didem Soydan'dan dans videosuna gelen yoruma tepki Herkes kız arkadaşını terk edip, köpeğini eve kitleyip, Ukrayna'dan kaçan Türk gencini konuşuyor