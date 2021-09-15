Anasayfa Video Galeriler Gündem Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi 15 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 08:00 TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 3 aylık aranın ardından yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara dönerken yeni sezona Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61417de5825ff747446f85c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esra Erol'da şoke eden olay: Kocasını bırakıp TikTok aşkına kaçmıştı... Erdoğan'ın ABD programı belli oldu Müge Anlı, ''Konukları reyting için tutuyorsunuz'' sözlerine böyle yanıt verdi Kartal'da Kreşli Minikler, Sevimli Dostlar İçin Mama Dağıttı Yunanistan'dan kaçak göçmenlere elektrikli işkence İstanbul'un otopark mafyasına suçüstü Bu da seyyar kuyumcu... Simit satar gibi altın bilezik satıyor! Dünya tarihindeki ilk mozaik Türkiye'de gün yüzüne çıktı Ev sahipleri fırsatçılıkta sınır tanımadı: Şimdi de komisyon alıyorlar