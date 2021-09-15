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  4. Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi

Masumlar Apartmanı yeni sezona yeni bir oyuncuyla merhaba dedi

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 3 aylık aranın ardından yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara dönerken yeni sezona Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun damga vurdu.

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