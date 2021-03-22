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Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han'ın psikoloğunu canlandıracak isim ünlü oyuncu Seda Akman oldu.

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