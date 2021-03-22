Anasayfa Video Galeriler Gündem Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer Masumlar Apartmanı'na sürpriz transfer 22 Mart 2021 Pazartesi Saat: 07:45 TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han'ın psikoloğunu canlandıracak isim ünlü oyuncu Seda Akman oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605820e401331f26e67f1d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Berat Albayrak’ın dönüşüne hazır olun'' Sirkte korku dolu anlar! Filler dehşet saçtı Sokağa çıkamayan kadınlar, cama çıktı! Genç kadını ve çocuklarını dayaktan mahalleli kurtardı! Teşkilat'a damgasını vuran sahne Dolar alev aldı; CHP, Erdoğan'ın bu konuşmasını paylaştı! Rejim güçlerinden İdlib'e kanlı saldırı! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü Abdullah Gül’den Bahçeli'ye ''videolu'' yanıt