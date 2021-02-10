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  3. 10 Şubat 2021 08:15

Masumlar Apartmanı'nda beklenen ayrılık gerçek mi oldu ?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın son sahnesinde Naci'nin otel odasında kanlar içinde yerde yattığı görüldü.

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