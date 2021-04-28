Anasayfa Video Galeriler Gündem Masumlar Apartmanı'nda Gülben değişimiyle şaşırttı Masumlar Apartmanı'nda Gülben değişimiyle şaşırttı 28 Nisan 2021 Çarşamba Saat: 07:45 TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han'a isyan eden ve Esra'dan yardım isteyen Gülben'in değişimi ise herkesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6088e86a000df23f7616c807" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu! Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi! Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca... İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı!