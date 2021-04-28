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  4. Masumlar Apartmanı'nda Gülben değişimiyle şaşırttı

Masumlar Apartmanı'nda Gülben değişimiyle şaşırttı

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Han'a isyan eden ve Esra'dan yardım isteyen Gülben'in değişimi ise herkesi şaşırttı.

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