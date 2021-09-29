  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi

Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi

Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki 40. bölümüne Gülben'in Esat'a apartmanın çatısında yaptığı evlilik teklifi damgasını vurdu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dehşet saçan sürücü polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı
Erdoğan'ı kızdıracak video: ''Bu milleti kötülükle idare edemezsiniz''
''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı
AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler
Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok!
Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor
İstanbul'da rezalet! Bize bunları yedireceklerdi
İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA!
Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu