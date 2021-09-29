Anasayfa Video Galeriler Gündem Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi Masumlar Apartmanı'nda Gülben'den Esat'a evlilik teklifi 29 Eylül 2021 Çarşamba Saat: 07:50 Ekranların sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın dün akşamki 40. bölümüne Gülben'in Esat'a apartmanın çatısında yaptığı evlilik teklifi damgasını vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6153f08f996ff4029d0ed5b7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dehşet saçan sürücü polisten kaçarken ortalığı birbirine kattı Erdoğan'ı kızdıracak video: ''Bu milleti kötülükle idare edemezsiniz'' ''Barınamayanlar'' vapurlarda sabahladı AK Partili vekilden AK Parti'yi karıştıracak ''imalı'' sözler Otomotiv devi Honda Türkiye'den böyle çekildi: Artık Türkiye'de araç üretimi yok! Türkiye Ezgi Mola'nın ödül törenindeki bu isyanını konuşuyor İstanbul'da rezalet! Bize bunları yedireceklerdi İşte Türkiye'nin mini İHA'sı BOYGA! Seda Sayan'ın programına kadın doktorun bu dansı damga vurdu