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  3. 06 Şubat 2021 09:55

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin büyük değişimi

Masumlar Apartmanı yeni bölümde yıllar sonra Naci'yle birlikte evden dışarıya çıkmaya karar veren Safiye değişimiyle şaşırtacak.

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İstanbul'da sosyal mesafesiz eğlence kamerada!
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Sosyal medyayı ayağa kaldıran şiddet! Kurtarın bu çocuğu bu kadının elinden
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