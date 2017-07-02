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  3. 02 Temmuz 2017 12:45

Matbaa mürekkepleri fabrikası alev alev yandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyetini sürdüren matbaa mürekkepleri üreten fabrika, çıkan yangında büyük hasar gördü. İtfaiye ekipleri 3 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

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