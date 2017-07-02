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  3. 02 Temmuz 2017 09:50

Matbaa mürekkepleri fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki bir boya kimya fabrikasında sabahın erken saatlerinde çıkan yangın büyüyerek devam ediyor.

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