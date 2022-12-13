Anasayfa Video Galeriler Gündem Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır! Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır! 13 Aralık 2022 Salı Saat: 16:00 Güncelleme: 13 Aralık 2022 Salı 16:00 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yüksek otonomi özellikli insansız deniz araçları (İDA) projesinin 3'üncü aşamasında, denizde farklı görevler gerçekleştirebilen 8'li İDA sürüsünü hayata geçirdiklerini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6398776501950e63e61d4533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İklim aktivistinden olaylı eylem! Polis zor kurtardı İstanbul sahillerinde önce kızıl yosun, şimdi de çöp dağları! Timsah bakıcısına saldırdı! Korku dolu anlar kamerada Polis tek tek durdurup kontrol etti! Bin 152 TL cezası var Trafikte kaza yapan 2 kadın birbirinin üstüne yürüdü İstanbul'da eli baltalı maganda dehşeti kamerada Hainler havadan vuruldu! 8 terörist öldürüldü Bir sahte doktor rezaleti daha: Merak ettim'' İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul