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  4. Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır!

Mavi Vatan'ın bekçisi İDA'lar göreve hazır!

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yüksek otonomi özellikli insansız deniz araçları (İDA) projesinin 3'üncü aşamasında, denizde farklı görevler gerçekleştirebilen 8'li İDA sürüsünü hayata geçirdiklerini duyurdu.

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