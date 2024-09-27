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  4. Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi

Mavi Vatan'ın muhafızlarından İstanbul Boğazı'nda gövde gösterisi

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Preveze Deniz Zaferi’nin 486’ncı yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.

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