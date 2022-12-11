Anasayfa Video Galeriler Gündem Mavi Vatan'ın yerli ve milli muhafızı ULAQ SİDA denizaltını da savunacak Mavi Vatan'ın yerli ve milli muhafızı ULAQ SİDA denizaltını da savunacak 11 Aralık 2022 Pazar Saat: 21:20 Güncelleme: 11 Aralık 2022 Pazar 21:20 Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olan ULAQ SİDA’ya getirilen yeni kabiliyet sayesinde araç denizaltı savunma harbi görevini de gerçekleştirecek. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63961f62e6e2891e63370483" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mimar Sinan'ın 498 yıllık esiri hala hizmette Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı Teröriste terörist diyemeyen, Öcalan için sokağa çıkan HDP'li vekilden polise tehdit İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''hazine''sini satışa çıkardı Metroda korkunç anlar! Elektrik çarptı, raylara düştü Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan... İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı