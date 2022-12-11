  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Mavi Vatan'ın yerli ve milli muhafızı ULAQ SİDA denizaltını da savunacak

Mavi Vatan'ın yerli ve milli muhafızı ULAQ SİDA denizaltını da savunacak

Güncelleme:

Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı olan ULAQ SİDA’ya getirilen yeni kabiliyet sayesinde araç denizaltı savunma harbi görevini de gerçekleştirecek.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Mimar Sinan'ın 498 yıllık esiri hala hizmette
Bakan Varank, Meclis'e TOGG'la geldi
Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı
Teröriste terörist diyemeyen, Öcalan için sokağa çıkan HDP'li vekilden polise tehdit
İstanbul'da çocuk gelin rezaleti! Kızın ailesi polise saldırdı
Osmanlı torunu Orhan Osmanoğlu ''hazine''sini satışa çıkardı
Metroda korkunç anlar! Elektrik çarptı, raylara düştü
Alkollü kadının yaptıkları şoke etti: 7. kattan...
İstanbul'da şaşırtan görüntü: Sahili kapladı