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  4. Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı

Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı

Muğla'nın tatil cenneti Marmaris'te ahşap bir gezi teknesinde yangın çıktı. Yangında bazı kişilerin yaralandığı öğrenildi.

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