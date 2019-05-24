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  3. 24 Mayıs 2019 15:35

May, istifa tarihini açıkladı

İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran’da istifa edeceğini duyurdu. (İHA)

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