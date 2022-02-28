Anasayfa Video Galeriler Gündem Mayını çıplak elle alıp ormana bıraktı Mayını çıplak elle alıp ormana bıraktı 28 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 12:50 Rusya'nın işgal harekatı tüm hızıyla devam ederken, Ukrayna'dan gelen dikkat çeken görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir Ukraynalı ağzında sigara ile mayına müdahalesi olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621c9ae51ca83137b405bc63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna’da market rafları boş kaldı Tonlarca sahte akaryakıt ele geçirildi Rus ordusu Ukrayna'ya bomba yağdırdı! Yine taksi yine olay! Müşterisine yumruk attı Yakalanan Rus askerlerinden şoke eden itiraf İstanbul trafiğini birbirine kattı! Attığı bu makaslar ekip arabasında bitti Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı CNN Türk'te rezalet! ''Sıcak görüntü'' deyip bilgisayar oyunu yayınladılar Ukrayna'nın işgaline katılan Çeçenistan'ın lideri Kadirov: ''Şok olduk''