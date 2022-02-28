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Mayını çıplak elle alıp ormana bıraktı

Rusya'nın işgal harekatı tüm hızıyla devam ederken, Ukrayna'dan gelen dikkat çeken görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bir Ukraynalı ağzında sigara ile mayına müdahalesi olay oldu.

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