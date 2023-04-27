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  4. Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü

Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü

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Mayıs ayına günler kala, sıcaklıkların artması beklenirken Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı.

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