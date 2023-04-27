Anasayfa Video Galeriler Gündem Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü Mayıs ayına günler kala Antalya beyaza büründü 27 Nisan 2023 Perşembe Saat: 20:55 Güncelleme: 27 Nisan 2023 Perşembe 20:55 Mayıs ayına günler kala, sıcaklıkların artması beklenirken Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/644ab70a19658b4d133f2a63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de büyük sitede korkutan yangın! Depremden bir kendisi bir de kızı kurtulmuştu... Kızını vurup, intihar etti! Şampiyonlar Ligi Kupası İstanbul'da İstanbul'da CHP'nin bürosuna saldıranlar yakalandı Gençlerin meydan muharebesi kamerada! Savunmanın da böylesi! Suç üstü yakalandılar, ''nikah kıyıyorduk'' dediler Sağanak yağış sele neden oldu; otomobil sürüklendi Sağanak yağış tatil cennetini yuttu! Ege'nin incisi sular altında Mansur Yavaş'tan 'kalp' paylaşımı: ''Kaptım bu işi''