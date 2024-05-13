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  4. Mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı

Mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı

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Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bir minibüs, yolda kaldı. İçinde 6 kişi bulunan minibüs, ekiplerin yardımıyla yola devam etti.

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