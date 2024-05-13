Anasayfa Video Galeriler Gündem Mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı Mayıs ayında kar esareti: 6 kişi mahsur kaldı 13 Mayıs 2024 Pazartesi Saat: 12:51 Güncelleme: 13 Mayıs 2024 Pazartesi 12:51 Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bir minibüs, yolda kaldı. İçinde 6 kişi bulunan minibüs, ekiplerin yardımıyla yola devam etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6641e28b3ee0d3575402ad97" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gazze'de can kaybı 35 bini de aştı Ankara'da korkunç kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Güpegündüz pompalı dehşet: Cinayet anı kamerada İstanbul Havalimanı'nda binlerce akrep ve zehirli örümcek ele geçirildi Organize sanayiye organize suç örgütü baskını Kandil'de 3 terörist etkisiz hale getirildi Gaziantep'te 6 katlı bina çöktü Ünlü gece kulübüne film gibi operasyon: Polisler de gözaltında Kedi katilinin cezası belli oldu