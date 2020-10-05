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  3. 05 Ekim 2020 00:00

Maymundan AK Partili Fatma Şahin'in zor anları

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Gaziantep Hayvan Bahçesi'nde oluşturulan ve açılışı yapılan şempanze adasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin zor anlar yaşadı.

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