Mazot yok, elektrik yok! Muşlu çiftçi, tarlasına böyle su çekiyor

Muş’ta bir çiftçi kendi kurduğu düzenekle elektriğe ve motora ihtiyaç duymadan tarlasını sulamayı başardı.

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