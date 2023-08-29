Anasayfa Video Galeriler Gündem Mazot yok, elektrik yok! Muşlu çiftçi, tarlasına böyle su çekiyor Mazot yok, elektrik yok! Muşlu çiftçi, tarlasına böyle su çekiyor 29 Ağustos 2023 Salı Saat: 17:20 Güncelleme: 29 Ağustos 2023 Salı 17:20 Muş’ta bir çiftçi kendi kurduğu düzenekle elektriğe ve motora ihtiyaç duymadan tarlasını sulamayı başardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64edfeb443aded2cb24d1343" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Melis Sezen kendinden geçti: Kenan Doğulu konserinde böyle dans etti Üniversitelilerin kiralık ev telaşı başladı Kargo etiketlerine dikkat! Kişisel bilgileriniz çalınmış olabilir İnşaatta cesedi bulunan genç kızın sevgilisinden korkunç itiraflar! Bitlis'te korkutan patlama İstanbul'da eli bıçaklı psikopat dehşeti kamerada Mezarlığa atılmış poşetten bebek cesedi çıktı İşte Türkiye'nin sinsi pandemisi! Vaka sayısı korkunç boyutta İstanbul'da ev sahibinden genç kiracısına iğrenç taciz kamerada