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  3. 30 Temmuz 2017 15:20

Mecidiyeköyde sıcak saatler

Mecidiyeköy'de bir AVM'nin çatısına çıkan şahıs intihar girişiminde bulunuyor.

Video Galeri
Eyüpte 560 çocuğun sünnet heyecanı
Eyüpte 560 çocuğun sünnet heyecanı
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Bakan Eroğlundan İstanbul açıklaması
Bakan Eroğlundan İstanbul açıklaması
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Göl üzerindeki nilüferler görenleri hayran bıraktı
Göl üzerindeki nilüferler görenleri hayran bıraktı
Video Galeri
Erzurumda 40 hektar ormanlık alan yandı
Erzurumda 40 hektar ormanlık alan yandı
Video Galeri
Palet fabrikasında korkutan yangın
Palet fabrikasında korkutan yangın
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Vatandaşlar yatır sanıyor
Vatandaşlar yatır sanıyor
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