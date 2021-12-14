Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis kürsüsüne bir kasa portakalla çıktı Meclis kürsüsüne bir kasa portakalla çıktı 14 Aralık 2021 Salı Saat: 16:02 TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri ilginç görüntülere sahne oluyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, portakal üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kürsüye bir kasa portakalla çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61b895cd4752bf15c84eb7b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Berberde korku dolu anlar: Tıraş olurken kalp krizi geçirdi Ankara Üniversitesi'nde çok sayıda öğrenci gözaltında Avukatı, Sedat Peker'in son durumunu açıkladı BTP lideri Baş'tan Atatürk'e ''dinsiz'' diyenlere sert cevap İstanbul'da taksici ile yolcu bu sefer ''uzun mesafe'' yüzünden tartıştı Cep telefonu hırsızı öğretmen çıktı Düğündeki sahne şovu felaketle bitti Yolcu otobüsü devrildi: 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı İstanbul'da 2 milyon TL'lik lüks otomobil trafikte küle döndü