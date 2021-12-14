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Meclis kürsüsüne bir kasa portakalla çıktı

TBMM'de devam eden bütçe görüşmeleri ilginç görüntülere sahne oluyor. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, portakal üreticisinin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla kürsüye bir kasa portakalla çıktı.

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