Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi! 15 Nisan 2021 Perşembe Saat: 15:16 CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki döviz rezerviyle ilgili '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankartı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) astı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60782e840a1c513f4c3f0d87" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nehirden su yerine süt aktı MSB'den gururlandıran Solotürk paylaşımı İmamoğlu'ndan bir müjde daha Polisten sağlık çalışanlarına sert müdahale Kripto para haram mı? Nihat Hatipoğlu yanıtladı! Taksici, peşine takıldığı genç kadına çarptı! Katil kocadan akılalmaz plan! Vicdan azabı çeken arkadaşı itiraf etti Eski başbakan Yıldırım Akbulut için TBMM'de tören İstanbul'da hareketli dakikalar! Eşini rehin alan koca dehşet saçtı