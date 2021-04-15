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Meclis'e ''128 milyar dolar nerede'' afişi!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki döviz rezerviyle ilgili '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankartı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) astı.

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