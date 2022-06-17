Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'in önünde ekonomik kriz eylemi: Ekmek teknesini yaktı Meclis'in önünde ekonomik kriz eylemi: Ekmek teknesini yaktı 17 Haziran 2022 Cuma Saat: 15:55 Meclis binasının önüne gelen atık toplayıcısı bir kişi, hayat pahalılığına isyan etti. Boğazına bıçak dayayan şahıs, çekçekini yaktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62ac79c5ae6e18443862b023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ipleri kopardı: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın Yaşayan efsane Mike Tyson'ı hiç böyle görmediniz Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı Sokak ortasında ''kemerli'' dehşet! Sağlık çalışanı böyle direndi Ümit Özdağ, İstanbul'da ''Türk azınlığı'' ziyaret etti: ''Manzara gördüğünüz gibi'' Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz'' 6 terörist daha etkisiz hale getirildi İstanbul Adalet Sarayı'nda firari paniği Cübbeli Ahmet: ''Burası laik bir ülke!''