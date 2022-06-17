  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Meclis'in önünde ekonomik kriz eylemi: Ekmek teknesini yaktı

Meclis'in önünde ekonomik kriz eylemi: Ekmek teknesini yaktı

Meclis binasının önüne gelen atık toplayıcısı bir kişi, hayat pahalılığına isyan etti. Boğazına bıçak dayayan şahıs, çekçekini yaktı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan ipleri kopardı: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
Yaşayan efsane Mike Tyson'ı hiç böyle görmediniz
Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
Sokak ortasında ''kemerli'' dehşet! Sağlık çalışanı böyle direndi
Ümit Özdağ, İstanbul'da ''Türk azınlığı'' ziyaret etti: ''Manzara gördüğünüz gibi''
Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: ''Bu kısmı atlayalım isterseniz''
6 terörist daha etkisiz hale getirildi
İstanbul Adalet Sarayı'nda firari paniği
Cübbeli Ahmet: ''Burası laik bir ülke!''