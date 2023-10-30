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  4. Meclis'te alkışlı protesto! Konuşmasına izin vermediler

Meclis'te alkışlı protesto! Konuşmasına izin vermediler

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın partilerine hakaret ettiği gerekçesiyle alkışlı protestoda bulundu.

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