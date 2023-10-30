Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'te alkışlı protesto! Konuşmasına izin vermediler Meclis'te alkışlı protesto! Konuşmasına izin vermediler 30 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 18:10 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) milletvekilleri, Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın partilerine hakaret ettiği gerekçesiyle alkışlı protestoda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653fc75dcbb8894d6d32ffa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adliyede Can Atalay arbedesi Hamas'tan yeni rehine videosu! Netanyahu'dan yanıt geldi İsrail ile Hamas arasında sıcak temas Türk Yıldızları'nın gözünden 100. yıl gösterisi Tebrik töreninde Erdoğan'ın zor anları Pes artık! Kaçak trafoyu tarlaya gömmüşler Anıtkabir'de 100. yıla yakışır rekor! Yüzbinler akın etti TEM otoyolunda faciadan dönüldü! Korkunç kaza kamerada Atanamayıp, iş bulamayınca ''diplomalı hıyarcı'' oldu