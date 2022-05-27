Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'te Atatürk ve İnönü kavgası! CHP ve AK Partili vekiller birbirine girdi Meclis'te Atatürk ve İnönü kavgası! CHP ve AK Partili vekiller birbirine girdi 27 Mayıs 2022 Cuma Saat: 08:41 TBMM'de Bankacılık Kanunu ile ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba teklif görüşülürken AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında Atatürk ve İnönü tartışması yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62906481903151228f204563" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın ardından şimdi de Nebati için video hazırladılar Bursa'da ilginç anlar: Damat, gelinlik giyip sokak sokak gezdi Ebrar Karakurt'un nişanda giydiği kıyafetle olay oldu: Halay videosu... Emniyet'te canlı bomba paniği: İşte canlı bomba şüphelisinin vurulduğu an! Emniyet'te canlı bomba paniği: Vurularak durduruldu! Emniyet Müdürlüğü önünde canlı bomba paniği: Vurulacak etkisiz hale getirildi Beyazıt'taki çatışmada yaralanan isim hayatını kaybetti Avrupa'nın en büyüğü olacak Zigana Tüneli'nde geri sayım başladı Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı