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  4. Meclis'te Atatürk ve İnönü kavgası! CHP ve AK Partili vekiller birbirine girdi

Meclis'te Atatürk ve İnönü kavgası! CHP ve AK Partili vekiller birbirine girdi

TBMM'de Bankacılık Kanunu ile ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin torba teklif görüşülürken AK Partili ve CHP'li milletvekilleri arasında Atatürk ve İnönü tartışması yaşandı.

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