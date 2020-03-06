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  3. 06 Mart 2020 16:40

Meclis'te ''şehitler tepesi'' ve ''bayrak'' tartışması

TBMM'de İdlib’deki şehitler üzerine iktidarla muhalefet arasında polemiğe yol açan “Şehitler Tepesi” ifadesinin geçtiği, Arif Nihat Asya’nın “Bayrak” şiiri gerginliğe yol açtı.

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