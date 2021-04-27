Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi. 27 Nisan 2021 Salı Saat: 18:35 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirince gergin anlar yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60882f5d252a695c4b1f7853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tam kapanma öncesi seyahat belgesi kuyruğu! İstanbul'da dehşet anları! Çatıdan böyle atladı Aleyna Tilki'nin annesi Orhan Gencebay şarkısı söyledi Tam kapanmayı duyan kuyruğa girdi! Doktor ameliyat sırasında fenalaşınca... İstanbul'da 29 milyon dolarlık dolandırıcılık operasyonu Bakan açıkladı; turizmciler de aşı sırasına alındı! Kılıçdaroğlu: Erdoğan'ın bir sosyal program açıklamasını bekliyoruz Çukur'da finale doğru! Bir oyuncu daha diziden ayrıldı