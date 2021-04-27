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  4. Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi.

Meclis'te tansiyon yükselince oturuma ara verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tansiyon yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirince gergin anlar yaşandı.

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