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  3. 27 Ekim 2020 11:40

Medresede korkunç patlama: 7 ölü, 72 yaralı

Pakistan’ın Peşaver kentinde dini eğitim yapan bir medresede patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, aralarında çocukların da bulunduğu 72 kişi yaralandı.

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