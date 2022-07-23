Anasayfa Video Galeriler Gündem Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı 23 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 18:00 Şeyma Subaşı'nın bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı konuşuluyordu. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından öpüşme anlarını paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62dc0d0776c8d401ed2de243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediye Başkanı konserde sahneye çıktı- - MSB Muhteşem Yüzyıl müziğiyle patlaştı: 289 terörist etkisiz hale getirildi Iraklı Türk düşmanları sahnede: ''Türkler giremez!'' Ekonomist Murat Muratoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak ''nas'' çıkışı Şiddete uğrayan kadının, saldırgana verdiği ders kamerada İmamoğlu’ndan İstanbulluya yeni müjde Bir yabancı uyruklu sapık daha! Havuz sapığı ifşa oldu Trafik magandası kamerada! Kaza sonrası darp edildi Beşiktaş resmen açıkladı: Rıdvan Yılmaz yuvadan uçtu! Gözyaşlarını tutamadı