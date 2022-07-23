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  4. Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı

Meedo mu başka birisi mi? Şeyma Subaşı öpüştüğü anları paylaştı

Şeyma Subaşı'nın bir süredir Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı konuşuluyordu. Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından öpüşme anlarını paylaştı.

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