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  3. 27 Temmuz 2017 21:45

Mega kent kabusu yaşadı

Yaklaşık yarım saat etkili oldu, Mega kent İstanbul kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşadı. Hava bir anda karardı, gündüz geceye döndü.

Video Galeri
Muhabirin dolu ile imtihanı !
Muhabirin dolu ile imtihanı !
Video Galeri
Haydarpaşa Garında varillerin patlama anı kamerada
Haydarpaşa Garında varillerin patlama anı kamerada
Video Galeri
Kağıthanede yıldırım düşen fabrikada yangın çıktı
Kağıthanede yıldırım düşen fabrikada yangın çıktı
Video Galeri
Selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı
Selde mahsur kalan vatandaşlar otobüsün üzerine çıktı
Video Galeri
Sefaköyde araçların içini su bastı
Sefaköyde araçların içini su bastı
Video Galeri
Pendikte ağaçlık alanda ceset bulundu
Pendikte ağaçlık alanda ceset bulundu
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