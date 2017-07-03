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  3. 03 Temmuz 2017 08:45

Megastar Tarkan Harbiyeyi salladı!

Megastar Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluştu.

Video Galeri
Rakibine yenilen boğa kaçarken 1 kişiyi yaraladı
Rakibine yenilen boğa kaçarken 1 kişiyi yaraladı
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Manisada huzurevinde yangın paniği
Manisada huzurevinde yangın paniği
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Kuveytte sıcaklık 60 dereceye yükseldi
Kuveytte sıcaklık 60 dereceye yükseldi
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Kuşadasında lüks yatta yangın
Kuşadasında lüks yatta yangın
Video Galeri
Öleceğini rüyasında görmüş
Öleceğini rüyasında görmüş
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Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı