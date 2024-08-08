Anasayfa Video Galeriler Gündem Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı 08 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 21:26 Güncelleme: 08 Ağustos 2024 Perşembe 21:26 Samsun'da sahne alan Megastar Tarkan, terini sildiği havluyu seyircilere fırlattı. Ünlü şarkıcı, ''Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b50de6f07acc2b9704f043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Baraj gölünde facia: Aynı aileden 5 kişi... Tatil bitti, akın akın Türkiye'yi terk ediyorlar Eli bıçaklı psikopat dehşet saçtı: 4 yaralı İlker Gündoğan Süper Lig'e mi geliyor? Kendisi açıkladı İstanbul'da ilginç anlar: Yer altından alev çıktı Kaçak maden ocağında göçük faciası: 1 ölü İstanbul'da orman yangını Gölden geriye bu manzara kaldı: Her yer bembeyaz Otoyolda asit paniği: Yol trafiğe kapatıldı