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  4. Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı

Megastar Tarkan hayranlarına terli havlusunu fırlattı

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Samsun'da sahne alan Megastar Tarkan, terini sildiği havluyu seyircilere fırlattı. Ünlü şarkıcı, ''Merak etmeyin terim mis gibi kokuyor.'' dedi.

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