Anasayfa Video Galeriler Gündem Meğer bedava bal, sirkeden tatlı değilmiş! Genç kadın hastanelik oldu Meğer bedava bal, sirkeden tatlı değilmiş! Genç kadın hastanelik oldu 18 Ocak 2022 Salı Saat: 15:10 ABD'de yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, sınırsız suşi yeme hakkına sahip olduğu restoranda yemeği fazla kaçırınca hastanelik oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e6ae420c4afb64a70cb6b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi İmamoğlu: ''Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım'' İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Böylesi ancak Türkiye'de olurdu! 86 yıllık koca köprüyü çaldılar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerli ve milli tekne üretiyor PCR testi kuralı bu yüzden mi değişti ? ABD'deki Türk uzmandan dikkat çeken açıklama Türkiye'nin en soğuk ili dondu! Ünlü dublörden ölüme meydan okuyan gösteri