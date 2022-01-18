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  4. Meğer bedava bal, sirkeden tatlı değilmiş! Genç kadın hastanelik oldu

Meğer bedava bal, sirkeden tatlı değilmiş! Genç kadın hastanelik oldu

ABD'de yaşayan 24 yaşındaki genç kadın, sınırsız suşi yeme hakkına sahip olduğu restoranda yemeği fazla kaçırınca hastanelik oldu.

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