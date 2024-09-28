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  4. Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti

Meğer iyi insanlar ölmemiş... O Türkiye'nin en şanslı kedisi: Felçli kedisi için kendisi üretti

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Denizli'de bir kişi bundan 1 yıl önce apartmanın 7'nci katından düşerek yaralanan ve arka ayakları felç kalan 'Efe' isimli kedisine yürüteç yaparak tekrar yürümesini sağladı.

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