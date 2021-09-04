  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş

Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şehirdeki taksi bulamama sorununun zam yapılması halinde çözüleceğini söyledi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda inanılmaz gösteri! Tünelin içerisinde 245 km ile uçarak geçti
Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti
Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı
Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?''
Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada
Tren minibüse böyle çarptı! 6 kişi öldü
Bursa'da 2 günde ikinci hortum paniği! O anlar kamerada
Yine bir hemzemin geçit kazası yine ölüm! 4 kişi öldü
Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü