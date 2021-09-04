Anasayfa Video Galeriler Gündem Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş Meğer taksilerin, yolcu ve mesafe beğenmeme sebebi buymuş 04 Eylül 2021 Cumartesi Saat: 18:15 İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, şehirdeki taksi bulamama sorununun zam yapılması halinde çözüleceğini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61338daeec97d110fa7af817" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kuzey Marmara Otoyolu'nda inanılmaz gösteri! Tünelin içerisinde 245 km ile uçarak geçti Erdoğan'ın kurdele kesen çocuğa mikrofonla müdahalesi tepki çekti Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa havada yakıt ikmali yaptı Erdoğan'ın açılış törenindeki dikkat çeken diyaloğu: ''Ulan oğlum bu ne hal ?'' Taksim'de yabancı uyruklu kapkaççıyı DHA muhabiri yakaladı! O anlar kamerada Tren minibüse böyle çarptı! 6 kişi öldü Bursa'da 2 günde ikinci hortum paniği! O anlar kamerada Yine bir hemzemin geçit kazası yine ölüm! 4 kişi öldü Yamaç paraşütçüsü, Alanya Kalesi eteklerine düştü