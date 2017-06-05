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  3. 05 Haziran 2017 00:15

Mehdi Eker Başakşehirlilerle birlikte iftar açtı

BAŞAKŞEHİR Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda birlik ve beraberlik için sokak iftarı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker’in de katıldığı sokak iftarında binlerce kişi hep birlikte iftar açtı.

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